وقف رئيس مركز شباب بالمنوفية: شارك مرشحا لـ"النواب" في دورة كرة قدم

أصدرت الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، قرارًا بوقف رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرا بلولة بالمنوفية، لتمكينه مرشحا بالنواب من المشاركة في حفل توزيع الجوائز بدورة كرة قدم، بما يخل بالمادة 45 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب.

وحصلت "الوطن" على مستند موجه من إدارة الشباب والرياضة بمركز منوف، إلى مركز الشباب، يفيد بتطبيق المادة المنصوص عليها في القرار.

وأكد مصدر بمديرية الشباب والرياضة، أن المادة تقضي بوقف رئيس مجلس إدارة مجلس الإدارة عن ممارسة نشاطه القانوني بالمجلس لمخالفته اللائحة، التي تنص على حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل مراكز الشباب.

الجدير بالذكر، أن أحد المرشحين لمجلس النواب بدائرة "منوف سرس الليان السادات"، شارك في الحفل الختامي لدورة كرة القدم التي نظمها مركز الشباب، وقام بتسليم الجوائز على اللاعبين، مما تسبب في حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلن عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز شباب شبرا بلولة، بمنوف تقديم استقالتهم، رفضا لوجود البرلماني الحالي والمرشح للانتخابات نهائي دورة كرة القدم بمركز الشباب.

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز شباب "شبرا بلوله"، منشورًا، أوضحت فيه تقديم اثنين من أعضاء مجلس الإدارة استقالتهما من عضوية مجلس الإدارة، اعتراضا على تواجد عضو مجلس النواب في المباراة النهائية للدورة التي نظمها المركز.