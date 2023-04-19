أسامة الأزهري يتناول حياة الشيخ محمد الشنقيطي في برنامج «رجال صدقوا»

قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن شخصية اليوم في برنامج «رجال صدقوا» ستكون عن الشيخ الموريتاني محمد حبيب الله الشنقيطي، مؤكدًا أن مصر وموريتانيا بينهما روابط عديدة وبها الكثير من الود.

«الشنقيطي» علما من أعلام بلاده

وأضاف الأزهري خلال برنامج «رجال صدقوا» المُذاع على قناة dmc، أن الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي يعتبر علمًا كبيرًا من أعلام بلاده ويمثل نقطة مضيئة عند كل الساحات العلمية في القرن الماضي.

وتابع: «هو رجل عابر للبلدان نشأ في موريتانيا، ثم أقام فترة في الحرمين الشريفين ومصر»، مؤكدًا أنه عندما كان في مصر كان يُدرس في الأزهر الشريف في كلية أصول الدين حتى مات ودُفن في أرض مصر.

«الشنقيطي» هدية موريتانيا لمصر

واستكمل: «الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي يمثل هدية من موريتانيا لمصر، تشرفنا باستقبالها ووهب عمره إلى أرض الكنانة مصر».

وأكد الأزهري أن الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي أحد العلماء الذين حفروا في وجدان الأزهريين، وكان زملاؤه يعتبرونه أستاذهم، مشيرًا إلى أنه عندما جاء إلى مصر نزل في قنا وكان يروي الأحاديث ويتحدث مع الناس في الفقه.