«الخارجية»: يجب استغلال فرصة قرب العيد لوقف إطلاق النار في السودان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك، من أجل وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق.

اتصال بين سامح شكري ووزير خارجية إسبانيا

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه شكري اليوم الأربعاء من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير الإسباني أعرب عن قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكرية الجارية، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك، معرباً عن تطلعه للتعرف على تقييم الوزير سامح شكري ورؤيته بشان تطورات الأحداث .

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري تناول الجهود التي تبذلها مصر من خلال الاتصالات التي تجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.

كما أكد وزير الخارجية ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصراع، وبما يسهم في إنجاح جهود الوساطة الهادفة لإخراج السودان من هذا المأزق.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.