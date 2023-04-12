سفير إسبانيا بالقاهرة: 4.5 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع مصر

قال سفير إسبانيا لدى القاهرة، ألبارو إيرانثو جوتييريث، إن العلاقات بين القاهرة ومدريد شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في المجال الاقتصادي، إذ تؤكد الأرقام التجارية على مدى العامين الماضيين ارتفاعًا واضحًا في الواردات والصادرات.

حجم التبادل التجاري بين القاهرة ومدريد

وأوضح سفير إسبانيا لدى القاهرة، في بيان أصدرته السفارة، إن بلاده احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للواردات المصرية في عام 2022، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4 مليارات و500 مليون يورو، كما انخفضت الصادرات الإسبانية لمصر بنحو 1 مليار و569 مليون يورو، بنسبة 1.5%، بينما زادت الواردات من إسبانيا (2 مليارين و930 مليون يورو) بنسبة 146%.

وأشار «جوتييريث»، إلى أن بلاده تمثل العميل الثاني لمصر في عام 2022، حيث قفزت من المركز السابع الذي احتلته في عام 2021، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال المصري إلى إسبانيا، موضحا أنه جاء على رأس قائمة بلاده للمنتجات التي تستوردها إسبانيا من مصر، وقود وزيوت معدنية ومواد بلاستيكية ومصنوعاتها والحديد والصلب والأسمدة والملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغ نحو 809 ملايين يورو.

21 مشروعًا بميزانية إجمالية 11 مليون يورو

وأكد أن الوكالة الإسبانية الدولية للتعاون من أجل التنمية، تنفذ في الوقت الحالي، نحو 21 مشروعًا تبلغ قيمة ميزانيتها الإجمالية 11 مليون يورو، في مجالات تشمل قطاعات المساواة بين الجنسين، المياه، التأهيل والتوظيف، الحوكمة الديمقراطية والتعزيز المؤسسي والتعاون الثقافي.

واختتم السفير الإسبانية تصريحاته، قائلًا: «نفخر بأنفسنا في إسبانيا بسبب التراث العربي والإسلامي الغني، الذي يزوره المسافرون المصريون والمسافرون من جميع أنحاء العالم بانتظام ويستمتعون به».