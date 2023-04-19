الدلاي لاما يزور الهند للمشاركة في القمة العالمية للبوذية

تجمع المئات من أتباع الزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، أمام مطار نيودلهي، اليوم الأربعاء، للترحيب بزعيمهم الروحي، الذي وصل إلى نيودلهي في زيارة رسمية للهند للمشاركة في القمة العالمية للبوذية التي تستضيفها الهند يومي 20 و21 أبريل الحالي.

حضور الدالاي لاما القمة بالهند

وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي، في معرض بيان أصدره فيما يتعلق بهذه القمة، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، سيلقي خطاباً في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، التي تبدأ أعمالها غداً الخميس في نيودلهي.

وجاء فى البيان أن القمة تستضيفها وزارة الثقافة الهندية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبوذيين، لبحث سبل العمل معاً لمواجهة التحديات المعاصرة والقضايا التي تهم البوذيين.

وأكد مسئولون في مكتب رئيس الوزراء الهندي أن علماء وزعماء بوذيين بارزين من كافة أنحاء العالم سيشاركون في هذه القمة وسيناقشون قضايا عالمية ملحة، بما في ذلك الأزمة البيئية والقضايا الصحية، بالاضافة إلى القضايا التي تشغل اهتمام البوذيين.

ولفت البيان إلى أن استضافة الهند لهذه القمة ستساعد على تسليط الضوء على علاقاتها الراسخة مع جيرانها مثل نيبال وسريلانكا وبوتان، الذين يرتبطون بالتقاليد البوذية ارتباطا شديدا، وأن استقبال الهند لزعماء ومفكرين بوذيين من أنحاء العالم من شأنه تأكيد التزامها بالعمل من أجل دعم السلام والوفاق في المنطقة، مشيراً إلى أن القمة العالمية للبوذية ستشارك فيها 180 شخصية بارزة من 30 دولة.