تصدير 28 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع شهدت نشاطا كبيرا، وسجل حجم التداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وأوضح بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن في المواني التابعة للهيئة تشهد انتظاما، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم 8 سفن، إذ جرى تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 911 شاحنة و107 سيارة

وذكر أن حركة تداول الواردات سجلت 4000 طن بضائع، 365 شاحنة و105 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 40000 طن بضائع، 546 شاحنة و2 سيارة .

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينتين أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين أمل ودليلة، وغادرت السفينة FIRST BRIDGE وعلى متنها 28 الف طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية.