نادية عمارة تفسر اسم الله «السلام» في القرآن الكريم عبر قناة الناس

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنّ اسم الله عز وجل «السلام» من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم، وورد ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى بسورة الحشر: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ».

أصل الكلمة في اللغة العربية

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة» المذاع عبر قناة الناس، أنّ أصل كلمة «السلام» في اللغة العربية هي كلمة «سَلمَ» التي تدل في اللغة على السلامة من النقائص والعيوب والأذى فضلا عن تحقق الصحة والعافية، متابعة أنّ التحية المعروفة «السلام عليكم» ومعاني كلمات المصالحة والمسامحة من مادة «سَلمَ» أيضا.

الإسلام من أصل كلمة «سَلمَ»

وتابعت الداعية الإسلامية، أنّ كلمة الإسلام من أصل كلمة «سَلمَ»، والتي تعني الانقياد لأن العبد فيها يسلم من الإباء والامتناع، مشيرة إلى أنّ معنى اسم «السلام» في حق الله تعالى هو «الله سبحانه وتعالى ذو السلامة والسلام»، والله جل جلاله هو السلامة في ذاته التي سلمت ذاته من كل عيب، وسلمت أسمائه وصفاته من كل ناقص، كما أنّ أفعاله سلمت عن كل شر، مستشهدة بالحديث النبوي: «إن الله هو السلام».