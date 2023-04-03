تنفيذ التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات بمنطقة السويس الأزهرية

تشهد منطقة السويس الأزهرية، اليوم، بدء تنفيذ التقييم الوطني الثاني، في اللغة العربية والرياضيات بمنطقة السويس الأزهرية، والذي يستمر لمدة يومين.

استعداد المنطقة الأزهرية بالسويس للتقييم

واستعدت منطقة السويس الأزهرية، للتقييم باجتماع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، وخالد أبوالعلا مدير الإدارة التعليمية، والدكتور وائل عبدالحميد من قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نيفين جمال الدين مديرة إدارة الجودة، وأمل عبدالعظيم مديرة التعليم الابتدائي، ومحمد معوض مدير أمن المنطقة، مع شيوخ المعاهد، وأعضاء لجان التقييم.

شُرح خلال الاجتماع، آليات تنفيذ التقييم الوطني، في اللغة العربية والرياضيات، في ظل تعليمات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التقييم، والذي من المقرر أن يكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 أبريل 2023، في معهد الفاروق الابتدائي النموذجي، ومعهد الملاحة الابتدائي، ومعهد كبريت الابتدائي.

تفاصيل تطبيق التقييم

وتناول الهواري تفاصيل تطبيق التقييم، حيث شرح دليلا مُطبقا، وبعدها أجرى زيارة ميدانية لمقرات المعاهدالأزهرية، التي سيتم التطبيق بها؛ للتأكد من الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.