نادية عمارة عبر قناة الناس: العفو والصبر لهما أجر عظيم عند الله

عرض برنامج «قلوب عامرة»، تقديم الدكتورة نادية عمارة المذاع عبر قناة الناس، سؤالًا لأحد المشاهدين عن كيفية التعامل الأشخاص الذين يحاولون دائمًا إلحاق الضرر بنا.

جزاء الصبر على أذى الغير

ردت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، على السؤال سالف الذكر الخاص بأحد المتابعين، قائلة: «الصبر على أذى الآخرين له ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى ابتغاءً لمرضات الله، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على ضررهم خير وأفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ضررهم».

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة» المذاع عبر قناة الناس: «العفو مطلوب، والعفو أجره على الله عز وجل، والأهم من ذلك ألا ننوي قطيعة بالقلب ونسأل الله صلاح ذات البين والصبر على البلاء الذي يمر به الإنسان سواء عمليات يتعرض لها أو أمور شدائد أو مرض مستمر وغيرهم».

الأنبياء أشد الناس بلاءً

وأشارت الداعية الإسلامية، إلى أنّ أجر الصبر على البلاء عظيم للغاية عند الله سبحانه وتعالى، متابعة أنّ أشد الناس بلاءً هم الأنبياء ثم الأمثل، داعية المولى عز وجل أن يجعلنا عبيد إحسان وليس عبيد ابتلاء.