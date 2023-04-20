دعاء ليلة القدر مكتوب.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

دعاء ليلة القدر مكتوب، أمر يبحث عنه العديد من المسلمين، خلال العشر الأواخر من رمضان، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحري ليلة القدر، فقال صلى الله عليه وسلم «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وليلة القدر من أعظم الليالي لقوله تعالي: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزُّلُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

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وبخصوص موضوع دعاء ليلة القدر مكتوب، فيمكن ترديد الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر حيث ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّه بالنسبة للدعاء المأثور في ليلة القدر، فإذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم، ويجوز للمسلم أن يدعو بما يريد ويطلب من الله ما يشاء ، شرط ألا يدعو بقطيعة رحم أو إثم.

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واستكمالا للحديث عن دعاء ليلة القدر مكتوب، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنام ليلة القدر وتناولها في العديد من الأحاديث، إذ قال صلى الله عليه وسلم «تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ»، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا «أُريتُ ليلَة القدْرِ، ثُمَّ أيقظَنِي بعضُ أهلِي فنُسِّيتُها؛ فالْتَمِسوها في العَشرِ الغَوابِرِ»، وروى عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ».

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وذكرت دار الإفتاء المصرية عن ليلة القدر، أنّها ليلة العفو والتجليات والغفران؛ ولذلك أوصى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها فيها بالإكثار من قول «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني»، وهي ممتدَّة من أول الليل إلى آخره ليجد الإنسان فيها فرصتَه للطاعة والتقرُّب إلى الله سبحانه، فعلى المسلم أن يحرص على اغتنام لحظاتها المباركة.