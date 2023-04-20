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قناة الناس تذيع تلاوة للقارئ الشيخ إبراهيم القرجاوي من أمريكا (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:39 ص | الخميس 20 أبريل 2023
الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي

الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي

عرضت قناة الناس تلاوة طيبة للقارئ الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي من ولاية واشنطن من دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم نرمين عفيفي