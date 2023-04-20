أول تعليق لـ منة فضالي بعد طلاقها من جعفر العمدة: الناس باركت لي

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، حول تجربتها في مسلسل «جعفر العمدة»، وكذلك التفاعل مع مشهد طلاقها من محمد رمضان، خلال الحلقة 28 التي عُرضت مساء الأربعاء على قناة «دي إم سي» حصريًا.

وقالت منة فضالي، خلال ندوة تكريمها في «الوطن» على دورها في مسلسلي «جعفر العمدة» و«سره الباتع»، «الناس باركت لي على الطلاق، وزفوني في الشارع وأنا راكبة العربية، وقالوا لي مبروك يا نرجس على الطلاق»، قائلة إنّ تفاعل الجمهور مع الأحداث بشكلٍ متواصل فاق التوقعات.

مسلسل حضرة العمدة، بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، منة فضالي، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد فهيم، منذر رياحنة، طارق النهري، وجوري بكر، وعصام السقا وآخرين، وهو من إخراج محمد سامي.