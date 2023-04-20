«مصر الخير» تختتم حملة «إفطار صائم» بحضور 2000 مستحق من الجمعيات الشريكة

اختتمت مؤسسة مصر الخير وشركاء النجاح حملة «إفطار صائم» للعام الحادي عشر على التوالي، والتي أطلقتها المؤسسة قبل بداية شهر رمضان، بإقامة مائدة إفطار جماعي لعدد 2000 صائم من مستحقي الجمعيات الشريكة والأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وممشى أهل مصر.

حملة إفطار صائم لمؤسسة مصر الخير

وتخلل حفل الإفطار فقرة إنشاد ديني في إطار النشاط الثقافي الذي تنظمه مؤسسة مصر الخير في جميع خيام الإفطار خلال الشهر على مستوى الجمهورية، حضر حفل الإفطار الجماعي الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات المؤسسة وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، في كلمته خلال حفل الإفطار الجماعي، إن حملة «إفطار صائم»، تعد من أهم حملات مؤسسة مصر الخير، والتي حققت في عامها الحادي عشر نجاحا كبيرا وملحوظا بفضل الجمعيات الشريكة بكل محافظات مصر، فهي تعتبر بمثابة الذراع التنفيذية للمؤسسة في كل المشروعات، ما يجعل لمؤسسة مصر الخير السبق في تحقيق أهداف حملاتها بتميز يرضي المستحقين ويشرف المتبرعين سواء كانوا أفراد أو شركات أو هيئات مصرفية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير: «قررت مؤسسة مصر الخير تنظيم مائدة كبيرة لتختتم بها حملتها الحادية عشر بمشاركة وحضور الجمعيات الشريكة وعدد من شركاء النجاح».

توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا

ولفت إلى أن مؤسسة مصر الخير تستهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من البرامج التي تشملها حملة إفطار صائم، اتساقا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعياً لتقديم خدمة متميزة من خلال قطاعات العمل المختلفة.

وأوضح أن المؤسسة لديها أكبر قاعدة بيانات للمستحقين بجميع المحافظات ووصولا للمحافظات الحدودية ونعمل على رصد احتياجاتهم بشكل دوري من خلال مكاتب مؤسسة مصر الخير الميدانية بالعديد من المحافظات، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم وتنوعها.

وشدد على أن دخول الحملة عامها الحادي عشر على التوالي يعد عنوانا للثقة المتبادلة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء من جهة والمستحقين من جهة أخرى باعتبارهم الطرف المقيم لجودة الخدمات المقدمة، مشيدا بالدعم الذي يقدمه كل المتبرعين والشركاء في سبيل الوصول لكل أسرة مستحقة.

من جانبه قال المهندس أحمد على، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير أن حملة «إفطار صائم»، هذا العام شملت العديد من المحاور التي تضمن توفير المكونات الغذائية الأساسية للمستحقين حيث ضمت الحملة توفير الكراتين الغذائية بأنواع مختلفة شملت البروتين ما بين لحوم معلبة جاهزة للطهي ودجاج مجمد إلى جانب كارت الخير الذي يوفر للمستحق اختيار المواد الغذائية التي يحتاجها وفقاً لاحتياجه من الجمعيات الاستهلاكية والسلاسل الغذائية على مستوى الجمهورية.

وجبات الإفطار والسحور

وأوضح أن المحور الثاني هو تنفيذ خيام الإفطار بمختلف المحافظات إضافة إلى توفير وجبات للإفطار والسحور على مدار شهر رمضان المبارك، فضلاً عن برنامج إفطار قرية والذي تم من خلاله توزيع وجبات إفطار ساخنة يومياً في إحدى القرى المستهدفة والتي استهدفنا منها جميع المحافظات.

وأضاف المدير التنفيذي للبرامج أن مؤسسة مصر الخير تستعد للعديد من الحملات خلال الفترة القادمة والتي نعمل على التحضير لها من الآن لضمان تقديم الخدمة المتميزة للمستحقين وهذا ما يذيد الثقة في مؤسسة مصر الخير.