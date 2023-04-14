«مصر الخير»: استمرار العمل للحد من ظاهرة الغارمين تحت مظلة التحالف الوطني

أكدت مؤسسة مصر الخير، استمرارها في الحد من ظاهرة الغرم في إطار الجهود الوطنية، والتعاون مع مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن استراتيجية مصر الخير للحد من ظاهرة الغارمين تأتي استكمالا للجهود الرئاسية للإفراج عن الغارمين والغارمات باعتبارها من أخطر القضايا التي تهدد استقرار كيان الأسر المصرية.

قوافل ميدانية لتنفيذ إجراءات فك الكرب

وثمنت مؤسسة مصر الخير مبادرة إدراج قوافل ميدانية لتنفيذ إجراءات فك الكرب، واستقبال الحالات المستحقة وفك كربها ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكل من محافظات البحيرة وأسيوط والمنيا.

وكشفت أحدث إحصائيات قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة أعطت من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أو أحكام متداولة أولوية كبيرة في استراتيجية العمل، إذ أن 17% ممن تم فك كربهم صدرت ضدهم أحكام نهائية، بينما 61% تم فك كربهم في مرحلة القضايا المتداولة، و2.5% منهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

مبادرة تمكين الغارمين

وتعتمد رسالة المؤسسة على الريادة وجهودها الرائدة في مبادرة تمكين الغارمين اقتصاديا واجتماعيا والحد من دخول غارمين جدد لمراكز الإصلاح مع خفض عدد قضايا الغارمين بالمحاكم، ونجحت مؤسسة مصر الخير في فك كرب ما يزيد على 72 ألف من الغارمين بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

ودعما لاستدامة تلك المجهودات في حماية الغارمين وفك كربهم وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى ذويهم، دعت مؤسسة مصر الخير من خلال حملاتها كافة منظمات الأعمال وقطاعات المجتمع المختلفة للتكاتف من أجل حماية تلك الفئة، وتقديم الحماية لهم وتجفيف منابع الغرم في المجتمعات والفئات الأولى بالرعاية، وذلك تأكيدا لأهمية دور الدولة في ضوء الاستراتيجية الوطنية والمعلنة من قبل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي.