«مصر الخير»: ثلاثية النجاح تتواصل لخدمة الأكثر احتياجا في رمضان

قالت مؤسسة مصر الخير في بيان لها اليوم، إن العمل يتواصل ليل نهار داخل المؤسسة، أبناء ومسئولي المؤسسة ومتطوعيها وشركائها يمثلون ثلاثية نجاح تؤكد أن العمل الجاد والمتميز عنوانها على مدار العام للوصول للأسر الأكثر احتياجا في كل ربوع مصر.

مؤسسة مصر الخير

وتابع بيان مؤسسة مصر الخير: «كعادتها سنوياً في بداية شهر رمضان المبارك من كل عام، تحرص مؤسسة مصر الخير على إبراز العديد من المشروعات ضمن حملة رمضان لتقديم سبل الدعم والمساعدات للأسر الأكثر استحقاقا وكان إطلاق المؤسسة لحملتها هذا العام تحت شعار "كل باب خير وراه مصر الخير»، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير إنّ الحملة تستهدف فك كرب 1500 غارم وغارمة قبل عيد الفطر حيث أن المؤسسة هي من بدأت العمل بملف الغارمين منذ 12 عاما وخلال هذه الفترة استطاعت المؤسسة فك كرب الغارمين «من عليهم أحكام نهائية ومهددين بالسجن ومن بالسجون» والتي بلغ عددهم حوالي 72 ألف حالة.

الغارمين والغارمات

وواصل: «كما تعمل المؤسسة تحت مظلة اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات بوزارة التضامن الاجتماعي وتطبيقاً لرؤية 2030 والتي تستهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للغارمين، أطلقت المؤسسة إستراتيجية للغارمين تتضمن آليات وأدلة إجراءات ومنصة رقمية حيث أن الرقمنة تؤدي إلى تسيير وتذليل العقبات الخاصة بربط كافة الآليات على مستوى 27 محافظة».

وتابع: «تقوم المؤسسة في هذا الإطار بالرصد للغارمين وحمايتهم من خلال مبادرات تنموية مباشرة ووقايتهم من الانزلاق مرة أخرى إلى فخ القروض والديون، كما تشمل الحملة مشروعات الغسيل الكلوي حيث استطعنا أن ندعم مرضي الفشل الكلوي بأكثر من مليون و100 ألف جلسة غسيل كلوي في كل مصر حتى الآن حيث تبلغ قيمة الجلسة 1200 جنيه».

وأوضح أن سهم جهاز الغسيل الكلوي قيمته 300 جنيه حيث تولي مؤسسة «مصر الخير» اهتماماً خاصاً بمرضى الفشل الكلوي للتخفيف عنهم كما دعمت المؤسسة أكثر من 95 عملية زراعة كلى، كما أن لديها مركز للغسيل الكلوي تقوم بكامل إدارته وتشغيله في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والذي يعد من قصص نجاح المؤسسة، ونقوم بدعم مركزين آخرين أحدها في الفيوم والآخر في البحيرة أيضا بالأجهزة ومصروفات التشغيل ومستلزمات الغسيل شهريا كما تتبنى أيضا برنامجاً كاملاً للتوعية وحث المواطنين على الفحص بغرض الاكتشاف المبكر للمرض، بهدف خلق وعي صحي قوى بمشاكل الكلى وكيفية تجنبها .

وأوضح المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير أن الحملة تستهدف مشروعات تحسين بيئة السكن بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية لتوفير منزل آمن لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا ويبلغ قيمة السهم 500 جنيه.

وواصل: «المؤسسة تخدم 1500 أسرة سنوياً على الاقل في مختلف التدخلات لتحسين بيئة السكن سواء إعادة بناء أو ترميم أو أعمال التسقيف وفقاً لمعاينات القطاع الهندسي بالمؤسسة وتطبيق المعايير الاجتماعية وتحديد التدخل الامثل لكل منزل فضلا عن تدخلات الإغاثة والطوارئ للأسر ومساعدتهم سواء بالترميم او المستلزمات المنزلية وفقا لرصد حالة المنزل أما فيما يتعلق بمشروع الإطعام في شهر رمضان فتنفذ المؤسسة حملة متكاملة تحت عنوان «إفطار صائم»، وتشمل كرتونة الخير بقيمة 300 جنيه وتحتوي على مواد غذائية مختلفة تكف الأسرة لمدة 5 أيام بالإضافة إلي كارت الخير بقيمة 250 جنيه والذي يتم بالشراكة مع وزارة التموين ويتوجه به المستحق إلى أي جمعية استهلاكية ويختار السلع الغذائية التي يحتاجها فضلاً عن العديد من المنتجات الهامة ويأتي على رأسها خيام الإفطار والتي تستوعب 500 صائم يومياً على مدار شهر رمضان الكريم ومنتشرة في عدد 26 محافظة».

وأكد أن مشروع إفطار قرية يعتبر من المشروعات التي تستهدف عدد كبير من الأسر ويصل إلى توزيع ألف وجبة إفطار في عدد 27 محافظة يوميا بشكل منتظم وتعد قيمة وجبة افطار الصائم للتبرع هي 65 جنيها إضافة إلى وجبة السحور التي تبلغ قيمتها 25 جنيها.