ضبط 1680 كرتونة ألعاب نارية مع شخص في الشرقية

ضبطت قوات الأمن أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس وبحوزته 1680 كرتونة ألعاب نارية تحوي 100 ألف و800 صاروخ مختلفة الأحجام ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

35 ألف قطعة ألعاب نارية

كما تمّ ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة حال استقلالهم سيارتين ملاكي قيادة إثنين منهم، بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزتهم 35 ألف قطعة ألعاب نارية.

جاء ذلك بالإضافة لضبط صاحب محل بقالة - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه وبحوزته أكثر من 90 ألف قطعة ألعاب نارية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.