ضبط 5790 صاروخ ألعاب نارية في حملة مكبرة بالمنيا

تمكنت حملة مكبرة شنتها الوحدة المحلية بمركز أبوقرقاص بالتنسيق مع مع مديرية التموين في محافظة المنيا، من ضبط 5790 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها لخطورتها على المواطنين والأطفال وضبط 696 أمبول حقن محظور تداولها بالأسواق بمركز أبوقرقاص، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط للمخالفين وإخطار النيابة للتحقيق فى الواقعة.

رقابة على المخابز ومحلات الجزارة

وواصلت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومحال الجزارة، والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، وبخاصة أماكن بيع الأسماك المملحة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

حملات علي محلات الأسماك المملحة

ومن قاد هشام فايز، رئيس مركز مطاي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، ومحال الجزارة، وأماكن بيع الأسماك المملحة، بنطاق بندر مطاي والقري التابعة له، بالتعاون مع التموين والطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين، 3 محاضر تموينية لباعة أسماك مملحة، حيث تم ضبط 19 كيلو من الأسماك المملحة بدون فواتير، وتم تحريزها لإعدامها بمعرفة مفتش الأغذية بالإدارة الصحية بمطاي، إلى جانب تحرير 11 محضر تمويني للمخابز لنقص وزن ونظافة وعدم صرف بون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.