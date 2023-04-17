ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تورط عامل -له معلومات جنائية- مقيم بمركز الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة - 50 كيلوجراما من المواد المستخدمة في التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة.

وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها والتربح منها.