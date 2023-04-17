رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم

كتب:

محمد بركا
12:39 م | الإثنين 17 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

 كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تورط عامل -له معلومات جنائية- مقيم بمركز الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة - 50 كيلوجراما من المواد المستخدمة في التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة.

وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها والتربح منها.

اقرأ المزيد:

مزاد لوحات المرور المميزة.. اعرف تفاصيل المتاح من وزارة الداخلية

قوافل وزارة الداخلية تستخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومي في المحافظات

وزارة الداخلية النمساوية تحذر من زيادة الهجمات الإلكترونية الروسية

«مصر السيادي» يبدأ تحويل مقر وزارة الداخلية السابق لمجمع خدمي متعدد
بقلم محمد بركا