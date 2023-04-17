ضبط مليون صاروخ ألعاب نارية بحوزة عامل في الفيوم
كتب:
محمد بركا
12:39 م | الإثنين 17 أبريل 2023
صورة أرشيفية
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تورط عامل -له معلومات جنائية- مقيم بمركز الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته قرابة مليون وحدة ألعاب نارية بأحجام مختلفة - 50 كيلوجراما من المواد المستخدمة في التصنيع - كمية كبيرة من فوارغ الألعاب النارية المعدة للتعبئة.
وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها والتربح منها.