لميس الحديدي تشيد بأداء منتخب مصر للناشئين: شباب واعد رغم الخسارة من المغرب

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بأداء منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، بعد الأداء المشرف أمام المنتخب المغربي.

بطولة ممتازة

وقالت الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المُذاع على شاشة ON، «رغم أنّ المنتخب ودّع المنافسات ببطولة كأس العرب المقامة في الجزائر بعد الخسارة أمام المغرب في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل لا شيء، إلا أنّ المنتخب وفقا لكلام الخبراء قدّم بطولة ممتازة بقيادة المدرب محمد وهبة».

شباب واعد

وأضافت الإعلامية: «منتخب مصر قدر يوصل لربع النهائي بعد فوزه 3 مرات متتالية على السعودية وسوريا والجزائر بنتائج جيدة جدا، ولعب 12 مباراة ودية هائلة، وفاز في 11 مباراة، وسجل 33 هدف واستقبل 5 أهداف، دول شباب واعد بندعهمهم وبنتمنى لهم التوفيق وبداية جيدة لهم».