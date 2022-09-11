لميس الحديدي: الحكم بإعدام قاتلي شيماء جمال يمنح شعورا بالعدل والاطمئنان

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بسرعة الفصل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، على يد زوجها وشريكه، وذلك بعدما حكمت المحكمة اليوم، بالإعدام على الزوج، إذ ذكرت أن القصاص السريع لقضية مهمة شغلت الرأي العام دائمًا ما يُعطي شعور بالعدل للمصريين، «القصاص السريع يطمئن المصريين، ويثبت أن الجميع يستطيعون أخذ حقهم من أي شخص طالما أثبتت التحقيقات الإدانة، وحكمت المحكمة على المُدان»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «أون».

التحقيق في القضية استمر ثلاثة أشهر بإجراءات سريعة

أضافت «الحديدي»، أن التحقيق في القضية استمر ثلاثة أشهر بإجراءات سريعة، إذ وقعت جريمة القتل في يونيو الماضي، وكان الحكم بالإعدام اليوم على الشخص المدان، قصاصًا لشيماء جمال التي كانت ضحية العنف الزوجي، والتي قُتلت بدم بارد، «وزي ما قولنا قبل كده، قضايا العنف سواء ضد شيماء جمال أو نيرة أشرف أو سلمى، جميعها قضايا عنف ضد المرأة التي ترتكب من أقرب الناس لها، إما بسبب قصة حب فاشلة أو علاقة فاشلة أو زواج فاشل».

المتهم لم يعد غريبا عن الضحية

وأوضحت الإعلامية لميس الحديدي، أن المتهم لم يعد غريب عن الضحية، إما أن يكون زميل في الجامعة مثل واقعة نيرة أشرف وسلمى وأماني طالبة المنوفية، أو زوج مثل واقعة شيماء جمال، «العنف ضد المرأة بات قضية متكررة ولا ينبغي السكوت أو التصالح فيه، ولا يمكن تبرير حوادث القتل، كما حدث في نيرة وسلمى وأماني وشيماء جمال، كل المبررات التي خرجت من قبل المتهمين مرفوضة».