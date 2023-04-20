تصدير 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي التابع لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ المواني التابعة للهيئة بالمحافظات تشهد اليوم الخميس، نشاطاً في حركة تداول البضائع وصولًا ومغادرة، وانتظامًا في حركة استقبال وسفر السفن، وسجل حجم التداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان الصادر عن مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتراكية، على أرصفة مواني الهيئة اليوم، 9 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 882 شاحنة و736 سيارة.

وأوضح البيان، أنّ حركة تداول الواردات سجلت اليوم، 1000 طن بضائع ، 486 شاحنة و729 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 396 شاحنة و7 سيارات.

التداول بمينائي سفاجا ونويبع

وتباع بيان المواني، أنّ ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي عمان، الحرية 2، وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين Marlin ودليلة، وغادرت ثلاث سفن وهي عمان، الحرية وبوسيدون إكسبريس.

فيما يشهد ميناء نويبع، تداول 3000 طن بضائع و300 شاحنة، إذ شهد بالأمس، رحلات وصول وسفر لثلاث سفن وهي أيلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2008 ركاب.