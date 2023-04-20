رئيس جامعة حلوان يشارك في إفطار هندسة المطرية 

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

إفطار جماعي لكلية هندسة المطرية

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في الإفطار الجماعي لكلية هندسة المطرية وسط أجواء من البهجة والفرح، وأعرب عن سعادته بوجوده وسط أبنائه الطلاب، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى التواصل المستمر مع الطلاب في جميع الأوقات من أجل تدعيم الترابط والانتماء للجامعة، وأن الجامعة هي بيت الطلاب الثاني الذي يجتمعون فيه.

هذا وقد أبدى الجميع بالكلية سعادتهم بحرص قيادات الجامعة بمشاركتهم والتواجد معهم وسط أجواء تملؤها الألفة والود، وقام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة عقب الإفطار.

وعقب الإفطار اجتمع الدكتور السيد قنديل مع أعضاء هيئة التدريس وتم مناقشة تطوير الكلية ومنشآتها ورفع كفاءة البحث العلمي، والاهتمام بالبرامج والبروتوكولات الخارجية مع الجامعات الدولية، والاهتمام بجودة التعليم، كما أستمع لمختلف الآراء والمقترحات المطروحة للارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي والإداري بالكلية، وكذلك كيفية دعم المشروعات الطلابية ومساندة الطلاب لإبراز أفكارهم الإبداعية وتطبيقها لخدمة المجتمع.

حضر حفل الإفطار الدكتور محمد ربيع عميد الكلية، الدكتور عمرو عبد الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتحت أشراف منسق الحفل الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم مدني.