«هندسة المطرية» جامعة حلوان تعلن عن برنامج الهندسة الإنشائية

أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، تحت رعاية الاستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، عن برنامج الهندسة الإنشائية، الذي تطرحه الكلية، إذ يتميز البرنامج بوجود تخصصات فريدة حيث يستخدم الطالب التقنيات الحديثة في مجال الهندسة الإنشائية وتطبيقات الكمبيوتر في التصميم الإنشائي، والقدرة على إدارة وتخطيط المشروعات الإنشائية.

وأفاد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، بأن البرامج الجديدة تأتي في إطار فلسفة الجامعة لتطوير وتحديث منظومتها التعليمية بما يتماشى مع التحولات العالمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مؤكدًا أن هذه البرامج تراعي قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمي.

إعداد كوادر علمية مؤهلة

كما أوضح الأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، أن البرنامج يساهم في تأهيل الطالب لسوق العمل في الهندسة الإنشائية عن طريق مشروعين تخرج للطلاب في اكثر من تخصص، وتدريب عملي داخلي وخارجي بجامعه شيربروك في كندا، إلى جانب مسابقات تحفيزية بين الطلاب على مستوى الكلية والجامعات المختلفة، هذا ويؤهل البرنامج الخريج العمل فور التخرج في مجال التصميم والتحليل الانشائي والتنفيذ.

كما يساهم هذا البرنامج أيضا في إعداد كوادر علمية مؤهلة هندسيًا وتقنيًا لها القدرة على المنافسة، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وقادرة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي.

شروط القبول في البرنامج

طلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية.

طلاب الفرقة الاعدادية المنقولين للفرقة الاولى وطلاب الاقسام الاخرى بالكليه وطلاب هندسة حلوان.

الطلاب المحولون إلى الكلية المحققون للحد الأدنى لكليات القطاع الهندسي بمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية المصرية.

الطلاب الوافدون من الدول العربية والأجنبية والمصريين الحاصلين على شهادات المعادلة.