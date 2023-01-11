استقبال «ملوكي» لطلاب هندسة المطرية قبل الامتحان.. شيكولاتة ورسائل تحفيز

رهبة أيام الامتحانات والضغط النفسي والعصبي الذي يعيشه الطلاب، خاصة عند دخول اللجان الامتحانية، حاول اتحاد طلاب كلية هندسة المطرية جامعة حلوان، رفع تلك الضغوط عن زملائهم، ونشر جو من البهجة والمرح بينهم، حيث استقبلوا طلاب الفرقة الإعدادية بزجاجات المياه المعدنية وقطع البسكويت والشيكولاتة، وأوراق مكتوب عليها جمل لتزويدهم بالطاقة الإيجابية أثناء الامتحان.

على مقاعد الطلاب، وضعت زجاجات المياه وقطع الشيكولاتة، في استقبال حسّن من نفسية الطلاب، ومن أدائهم لامتحان مادة الفيزياء، منهم سما وحيد، إحدى الطالبات التي حصلت على هدية الكلية، التي أكدت لـ«الوطن»، أنه عند دخولها قاعة الامتحان، فوجئت بزجاجة مياه معدنية وقطعة كيك بالشيكولاتة وورقة صغيرة مكتوب عليها جمل تشجيعية وإيجابية.

تقول سما: «اتبسطت جدًا إن في حد بيشجعنا وحاسس بينا، وبيحاولوا يساعدونا إننا نبقى أفضل»، مشيرة إلى أن جميع طلاب الفرقة الإعدادية، الذين يتخطى عددهم 800 طالب، خرجوا سعداء بعد أداء الامتحان: «كنا قاعدين بنقرأ الجمل كلنا بعد الامتحان».

كلمات تُحفيز تنهي إحباط نصف الوقت

بعد مرور ساعة من وقت الامتحان، يشعر بعض الطلاب بإحباط وضغط عصبي، ويفكرون في الخروج والاكتفاء بما تم حله بالورقة، وفور قراءة الكلمات التحفيزية، تحسنت نفسية الطلاب واستكملوا أداء الامتحان حتى نهايته، بحسب خديجة وائل، طالبة وعضو اتحاد الطلاب، إذ كانت مُشاركة في الإعداد للمبادرة وتوزيع الهدايا: «الورقة كانت فيها جمل إيجابية زي: الأمر كله لله.. فلا تقلق، وأنت جيد بما فيه الكفاية».

تجهيز الهدايا قبل ساعة من الامتحان

تحكي «خديجة» أنهم حضروا قبل موعد الامتحان بأكثر من ساعة، لتجهيز الهدايا لزملائهم، ورصها بشكل مثالي على المقاعد: «الموضوع كان متعب ومرهق، بس لما لقينا رد الفعل الإيجابي، وفرحة الطلاب نسينا كل التعب»، مؤكدة أنها سعيدة بالمشاركة في إسعاد دفعتها هي وكل من شارك في المبادرة.