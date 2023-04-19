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الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بعيد الفطر

كتب:

محمد أبو عمرة - نرمين عفيفي
02:26 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، من سلطان عمان هيثم بن طارق لتبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلَيْن الله عز وجل أن يعيده على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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