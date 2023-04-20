الجامع الأزهر يكرم القائمين على تنفيذ برنامج فعالياته في رمضان

نظم الجامع الأزهر، احتفالية خاصة مساء أمس الأربعاء، لتكريم القائمين على تنفيذ برنامج فعالياته طوال شهر رمضان، والتي تضمنت إقامة الصلوات وتنظيم إفطار الطلاب الوافدين والمصريين، ومقارئ القرآن، والملتقيات والدروس والاحتفاليات الدينية، وذلك بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

فعاليات الجامع الأزهر في شهر رمضان

وفي كلمته، توجه وكيل الأزهر بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنفيذ البرنامج الخاص بفعاليات الجامع الأزهر في شهر رمضان، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتقديره لما بذلوه من جهد يليق بالأزهر الشريف وأبنائه ومنسوبيه، بالإضافة إلى تهنئة فضيلته الخاصة لهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وخص وكيل الأزهر بالشكر المسئولين عن إعداد وجبات الإفطار الخاصة بالطلاب الوافدين، مشيدا بما لاحظه بنفسه من تجهيزها بمستوى متميز من الجودة، كما توجه بالشكر لفرق الإشراف اليومي على توزيع الوجبات، وكذلك الطلاب المتطوعين من الوافدين والمصريين القائمين على تنظيم حصول زملائهم الطلاب على وجبات الإفطار.

برنامج فعاليات رمضان

كما توجه وكيل الأزهر بالشكر لإدارة الجامع الأزهر برئاسة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومعاونة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على أروقة الأزهر، والباحثين والأئمة على ما بذلوه من جهد متواصل طوال أيام شهر رمضان، لتنفيذ البرنامج المعد لفعاليات الجامع الأزهر في رمضان من إقامة الصلوات، وتنظيم الاحتفاليات والملتقيات والدروس الدينية، وإقامة مقارئ القرآن الكريم، وتنظيم إفطار الطلاب الوافدين والمصريين.

وأشاد وكيل الأزهر بالمستوى الراقي من النظافة الذي حققه العمال في الجامع الأزهر طوال أيام شهر رمضان، مثمنا ما بذلوه من جهد ومشقة للحفاظ على هذا المستوى من النظافة طوال الوقت.

كما توجه د. الضويني بالشكر لإدارات العلاقات العامة والمركز الإعلامي والشؤون الإدارية والأمن بمشيخة الأزهر، وجميع المسؤولين عن أمن الجامع الأزهر، لجهودهم في تنفيذ برنامج فعاليات الجامع الأزهر طوال شهر رمضان، وتنظيم دخول وخروج رواد الجامع في ظل توافد أعداد كبيرة جدا من المصلين المصريين والوافدين.