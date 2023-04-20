«الأوقاف» تشكل لجنة لمتابعة صلاتي العيد والجمعة في المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة قررت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني وعضوية الشيخ صبري يس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة والدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد، وجميع مديري المديريات لمتابعة كل ما يتصل بصلاتي العيد والجمعة.

وأضاف في بيان أنه على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة ذلك على مدار الساعة لحين الانتهاء من صلاة العيد وصلاة الجمعة.

ضرورة الاطمئنان على أداء الشعريتين

وأكد الوزير ضرورة الاطمئنان على أداء الشعريتين بجميع المساجد، إذا كان العيد غدا الجمعة، وعدم مغادرة أي منهم لمديريته أو إدارته قبل إتمام أداء الشعيرتين ورفع تقرير مكتوب بذلك لرئيس القطاع الديني.