آخر قوائم العفو الرئاسي قبل عيد الفطر.. تشمل 40 شخصا من المحبوسين

زفت لجنة العفو الرئاسي فرحة عيد الفطر إلى قلوب الكثير من الأهالي، بعد البشرى السارة بنشر صور المفرج عنهم ضمن قائمة العفو الجديدة، والتي تضمنت 40 شخصا من المحبوسين.

العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن قائمة جديدة قبل عيد الفطر

ونشر كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، صور المفرج عنهم أمس، قبل ساعات من حلول عيد الفطر 2023، إذ أعلنت اللجنة التنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج القائمة الأخيرة من المحبوسين على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، وممن لا ينتمون لجماعات إرهابية.

قائمة العفو الرئاسي قبل عيد الفطر

وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسي إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة جديدة قبل عيد الفطر، مؤكدًا استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة: «العيد يقترب بالإفراج عن 40 من سجناء الرأي حتى تكتمل الفرحة.. كل عام ومصر حرة وبخير وعيد سعيد على مصر وشعبها الأصيل».

وأكدت اللجنة أن ذلك يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي حققت انفراجه ملموسة في هذا ملف المحبوسين احتياطيا، مؤكدة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.