دعاء صلاة العيد مكتوبا 1444 هجريا.. إلهي فاعطنا اللطف والرحمة

مع حلول عيد الفطر المبارك 2023 يستقبل المسلمين هذا اليوم بالإكثار من الأدعية، ولذلك يرغب عدد منهم في معرفة دعاء صلاة العيد مكتوبا 1444 هجريًا، وهو ما يستعرضه هذا التقرير قبل ساعات من حلول عيد الفطر 2023.

دعاء صلاة العيد مكتوبا 1444 هجريا

ويوجد أكثر من صيغة لدعاء صلاة العيد مكتوبا 1444 هجريا يمكن ترديدها جميعا في هذه المناسبة، منها على سبيل المثال لا الحصر: «اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتهل علينا العيد بالرحمة والمغفرة».

تعرف على دعاء صلاة العيد مكتوب 1444 هجريا

ويمكن ترديد دعاء صلاة العيد مكتوبا 1444 هجريا: «إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء، إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين».

ويردد عدد من المسلمين دعاء صلاة العيد مكتوبا 1444 هجريا: «اللهم أبعد عنا البلاء والعناء وأرفع شأننا عاليًا في الأرض وفي السماء، وتولنا برحمتك وارزقنا العافية واحفظنا من كل بلاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار».