حبس المتهمين بحيازة 37 قطعة سلاح ناري في قنا.. اعرف العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين في قضية حيازة الأسلحة النارية بقنا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 37 قطعة سلاح ناري

كانت البداية عندما وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 28 متهمًا لـ27 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة حيازة الأسلحة النارية

علق المحامي محمود عبدالله، عن العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين طبقا لقانون العقوبات، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

وأضاف حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، وحال الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه.