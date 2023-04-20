إصابة شخصين وضبط سلاح أبيض في مشاجرة بسوهاج

تعرض شخصين لإصابات مختلفة، في مشاجرة وقعت بينهما في دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، يفيد بنشوب مشاجرة.

وبالفحص، تعرض «عبد الرحمن. ع. ع. م» 28 سنة، سائق توك توك، لجرح طعني في الصدر من الناحية اليسرى، فيما تعرض «أشرف. خ. ز. م» 33 سنة، عامل، لسحجات وإحمرار بالرقبة والفخذ الأيسر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي حيث يتلقون العلاج اللازم، فيما تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني، تم العثور على سلاح أبيض، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المذكورة، بسبب خلاف حول أولوية المرور بالطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.