السجن المشدد 5 سنوات لشخص و3 لآخر بتهمة استعراض القوة بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، كلا من المتهمين «ص. ق. ع» بالسجن المشدد 5 سنوات و«ا. ا. ح» بالسجن المشدد 3 سنوات، لاستعراضهما القوة والعنف مع المجنى عليه «ع.ا»، وإحراز سلاح ناري بندقية آلية بدون ترخيص، وعصا شوم بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

إطلاق أعيرة نارية بغرض التخويف والترهيب

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث، يفيد بورود بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهمين بإطلاق النار صوبه بغرض تخويفه وترهيبه بسبب خلافات الجيرة بينهما ما تسبب في إصابته.

إحراز سلاح ناري دون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات جرى القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.