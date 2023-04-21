كيف حصل مركز البيانات الدولي على أول شهادة للاستدامة التشغيلية بأفريقيا؟

حصل مركز البيانات الدولي التابع للمصرية للاتصالات على أول شهادة من المستوى الثالث للاستدامة التشغيلية في أفريقيا من معهد «Uptime» الأمريكي المتخصص في دراسة وتقييم مراكز البيانات العالمية.

المركز اعتمد على أحدث معايير التصميم

وفسر تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المركز على هذه الشهادة، قائلاً في تقرير له، إن المركز اعتمد على أحدث معايير التصميم والإدارة والتشغيل العالمية، التي من شأنها تحقيق الكفاءة اللازمة لاستيعاب ومواكبة أحدث التقنيات العالمية التي توفر البيئة المطلوبة لضمان استمرارية التشغيل.

الوصول إلى أكثر من 60 دولة حول العالم

تم ربط مركز البيانات الدولي التابع للمصرية للاتصالات بجميع محطات الإنزال العشر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر ربطاً متميزا يتيح الوصول إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تقديم خدمة متميزة للموقع ومستويات أعلى من التأمين مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة بما يتوافق مع المعايير الدولية التي تضع في الاعتبار إدارة المخاطر والحد منها وسرعة الاستجابة كمعايير لاختيار مراكز البيانات لمنحها هذه الشهادة.

أحد مراكز البيانات المتطورة

يذكر أن القدرة الاستيعابية لمركز البيانات الدولي تصل إلى 2000 كابينة مقسمة على أربع مراحل تتيح للمركز المرونة والقدرة على التوسع مستقبلا، وهو أحد مراكز البيانات المتطورة التي تمتلكها المصرية للاتصالات وتديرها في مواقع متنوعة داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، ويقع المركز في قلب القرية الذكية، حيث تتواجد العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، والعديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والتعليمية، ومراكز البحث والتطوير المختلفة.