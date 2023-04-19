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«الهجرة» تنظم يوماً مصرياً بمدارس القرية الذكية ضمن مبادرة «اتكلم عربي»

كتب:

منة عبده
05:25 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

في إطار فعاليات المرحلة الثانية من حملة «جذورنا المصرية»، التي تستهدف أبناء المصريين بالخارج، للحفاظ على الهوية واللغة العربية، واستكمالا لأهداف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوما مصريا بمدارس القرية الذكية، ضمن مبادرة «اتكلم عربي» وتحت شعار «جذورنا المصرية».

وتهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» إلى الحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج، وتم إطلاق المرحلة الثانية من حملة «جذورنا المصرية» ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، التي يجري تنفيذها تحت إشراف وزارة الدولة للهجرة.

إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وحرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على نشر مقطع فيديو لزيارة مدارس القرية الذكية، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». 

جدير بالذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى لوزيرة الهجرة، للمدارس ضمن فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت عنوان «جذورنا المصرية»، حيث زارت الوزيرة سها جندي، في وقت سابق، المدرسة الأوروبية بالقاهرة، بحضور خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، وتناولت الزيارة لقاءً مفتوحاً مع طلاب المدرسة، الذين ألقوا أسئلة متعددة على وزيرة الهجرة وخبير علم المصريات، أغلبها حول المصري القديم، وحياته الفرعونية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.