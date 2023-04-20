كشف لغز مقتل طفلين بقرية غياضة في بني سويف.. خلافات ميراث السبب

كشف الأجهزة الأمنية ببني سويف، غموض واقعة العثور على جثتي طفلين أعلى سطح منزل بقرية غياضة الغربية التابعة لمركز ببا، جنوب المحافظة، قبل أيام، حيث تبين أن زوجة والد أحدهما وراء الواقعة، حيث أقدمت على التخلص منهما انتقامًا بسبب خلافات الميراث، وجرى إلقاء القبض عليها، وقررت جهات التحقيق حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل العثور على جثتي طفلين في بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن ببني سويف بلاغًا باختفاء طفلي أبناء عمومه، هما: محمد طه محمد، 12 عامًا، ويوسف جودة أحمد، 10 أعوام، عن منزل أسرتيهما، وبعد يومين من البلاغ عُثر على جثتيهما، أعلى سطح منزل، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستصدار تصاريح الدفن.

تحريات رجال المباحث: زوجة والد أحدهما وراء الواقعة

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، أن زوجة والد أحدهما وهو الطفل الثاني «يوسف» وراء الواقعة، بعد أن خططت لجريمتها ونفذتها نهارًا وألقت جثتا الطفلين أعلى سطح المنزل، انتقامًا بسبب خلافات على الميراث، ثم خرجت لتبحث مع أهل القرية عن الطفلين بعد الإبلاغ باختفائهما، قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.

اعترافات المتهمة

وكشفت التحقيقات والتحريات التي قادها المقدم مصطف أبو طالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا بإشراف اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية، أنه يوم الواقعة قررت المتهمة كتم أنفاسهما، بعد محاولة سمها بالسم، وعقب مارقتهما للحياة قامت بحمل جثتيهما ونقلهما أعلى سطح المنزل، وأغلقت المنزل وذهبت إلى أسرتها، ومع انتشار نبأ اختفائهما خرجت للبحث عنهما مع أهالي القرية.

حبس المتهمة على ذمة التحقيقات

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثتي الطفلين والتصريح بدفن جثتهما.

وشّيع أهالي القرية جثتي الطفلين إلى مثواهما الأخير بمقابر القرية، واكتفت أسرتاهما بتشييع الجثامين والعزاء على القبر، وسط دموع وصرخات الأهالي حزنا على الطفلين الذين راحا ضحية زوجة الأب التى قتلتهما فى رمضان وهما صائمين.