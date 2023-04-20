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شيخ الأزهر عبر قناة الناس: فوضى الطلاق أثرت بشكل سيئ على مجتمعاتنا

كتب:

محمد متولي
05:58 م | الخميس 20 أبريل 2023
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ظاهرة فوضى الزواج والطلاق أثرت كثيرا وبشكل سيئ على شخصية المرأة والأسرة كافة حتى أربكت حياتها وحياة الأطفال على حد السواء في كافة المجتمعات.

أحمد الطيب: فوضي الزواج والطلاق سببها فهم نصوص الشريعة بشكل مغلوط

وأضاف الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب» المذاع عبر فضائية الناس، أن فوضى الزواج والطلاق لهما أثر من آثار فهم نصوص الشريعة ففيهما من وحي العادات والتقاليد أضعاف ما فيهما من وحي القرآن الكريم والسنة والنبوية.

وأوضح أنه قد نتج عن هذا الوضع المعكوس أنتج فقهًا صادر على المرأة بعضا من حقوقها الشرعية أو حال بينه وبينها، حيث كانت الثمرة المُرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التي حرّر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل وأطلق إرادتها من التبعية العمياء، أصبحت تضرب الأمثال في الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدارن.

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