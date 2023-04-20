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عباس أبوالحسن لـ«أنا والقناع»: أصولي أرستقراطية ونشأت في الريف

كتب:

محمد عزالدين
09:04 م | الخميس 20 أبريل 2023
عباس أبوالحسن

عباس أبوالحسن

قال الفنان عباس أبوالحسن، إنه يفضل أن يكون غامضا لوضع حاجز غير مرئي لا يخترق مع الآخرين، متابعا: «الناس بتقلق من الشيء الغامض اللي متعرفهوش، وأنا بلجأ للشخصية الغامضة».

سلاح الشخصية الغامضة

وأضاف عباس أبوالحسن، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن الشخصية الغامضة كانت غطاء لإخفاء شخصيته الخجولة، وكأنه سلاح يحمي به نفسه.

ولفت أن الهزيمة تعلم الإنسان، كما أن الصعوبة والألم والوجع هي التي تعيد صهرك من الداخل، موضحا أن الوجه المبتسم هو شخصيته الحقيقية، وكان يخبأه سنوات طويلة.

عائلتي من الأرياف

وعن حياته الشخصية، قال إن عائلته من الأرياف، إلا أن عائلة والدته ارستقراطية، متابعا: «عائلة أمي كلها بهوات وبشوات، لكن عائلة أبويا ناس عصاميين بنوا نفسهم من ولا حاجة، وحققوا ثروات طائلة، أنا ابن الريف والشارع وأصولي ارستقراطية».

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