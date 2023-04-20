الفنان عباس أبوالحسن ضيف منى عبدالوهاب في «أنا والقناع» الليلة

يحل الفنان عباس أبوالحسن، اليوم، ضيفًا على الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

ويتحدث عباس أبوالحسن عن كواليس الأفلام التي قام بكتابتها، وعن حبه للكتابة أكثر من التمثيل، وكشف كواليس بدايته في عالم التمثيل عنوة عن طريق المخرج الكبير شريف عرفة، وما الأعمال التي رفض المشاركة فيها على مدار تاريخه الفني؟

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وأيمن بهجت قمر.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.