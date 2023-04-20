عباس أبو الحسن لـ أنا والقناع: «الست كائن أقوى من الراجل مليون مرة»

كشف الفنان عباس أبوالحسن أنه تزوج مرتين وزيجته الأولى كانت من فتاة طيبة، وهو من عائلة كلها نساء أقوياء جدا، قائلا «ولكن في النهاية الست القوية هي الأفضل وتستطيع أن تعمر معها».

الست القوية سند حقيقي

وأضاف عباس أبوالحسن خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن السيدة القوية هي أفضل فرصة للرجل، نظرا لأنها ستكون السند الحقيقي.

ولفت إلى أن المرأة كائن أقوى كثيرا من الرجل مليون مرة، متابعا: «الراجل شخص طيب في الحقيقة وعامل نفسه حاجة كبيرة دايما».

الزواج ليس لقبا أو منصبا

وأشار إلى أن البعض يعتبر أن الزواج لقب يستحق، متابعا: «البنت اللي عندها 20 سنة واتجوزت بتقول أنا اتجوزت وكأنها أخدت منصب، ولكنها تجهل يعني إيه مشاركة».

وأوضح أن الرجل يجب ألا يتزوج قبل سن 40 إلى 45 سنة بينما السيدات من 27 إلى 32 سنة.