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الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر هاتفيا بعيد الفطر المبارك

كتب:

محمد أبو عمرة
09:37 م | الخميس 20 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، هاتفيا بحلول عيد الفطر المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وشكر أمير قطر الرئيس السيسي على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.