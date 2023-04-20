اقرأ غدا في عدد الوطن.. الرئيس السيسي يشارك أسر الأبطال

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

عودة رجال القوات المسلحة من السودان إلى أرض الوطن

الرئيس السيسى يشارك أسر الأبطال

الاحتفالات تقديراً لحجم تضحياتهم

طائرات نقل عسكرية تنقل أغلب القوة إلى القاهرة

وتأمين وصول باقى القوات لمقر السفارة تمهيداً لإخلائهم

أبناء الشهداء فى قلب مصر

الرئيس يطالب بالتوسع فى «الطاقة المتجددة» وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات

الأسر: «السيسى» أب لكل المصريين ويتعامل مع الشهداء كأبنائه و«الراعى»: التاريخ سيتحدث عن تضحيات «منسى ومبروك»

«السيسى وبن زايد» بحثا جهود تهدئة الأوضاع فى السودان

أبطال «الدراما الوطنية»: تجسيد بطولات الجيش والشرطة شرف.. ونشعر بالفخر للإسهام فى غرس مفاهيم الهوية والمواطنة.. ونقاد: «المتحدة» ترسخ فكرة الوطنية.. والاهتمام بالبعد الاجتماعى أهم ما يميزها هذا العام

الرئيس السيسى خلال كلمته أمام القمة أمس

نهضة غير مسبوقة فى ربوع الوطن تحققت بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة.. والحكومة: أنفقنا نحو 610 مليارات جنيه فى سيناء منذ

السينما تستعيد عافيتها بـ7 أفلام للمرة الأولى من سنوات

محمد رمضان يعود بـ«هارلى».. و«ابن الحاج أحمد» أول بطولة منفردة لـ«شيكو»

«أوس أوس»: «بعد الشر» تجربة مختلفة وبيومى فؤاد فى «مغامرات كوكو»

حفلات لـ«الهضبة وشيرين وتامر» خارج مصر.. و«قمر وسعد وهلال» داخل الأندية

المسارح بأسعار مخفضة: «طيب وأمير» بـ«ميامى».. و«حلمك علينا» بـ«العائم»

«لمة العيد» بهجة من السنة للسنة

صاجات «الكحك والبسكويت» تتوارثها الأجيال و«كروت المعايدة» ينتظرها الكبار والصغار

«التعليم»: تطوير المناهج لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب

أساتذة اجتماع: تعزز روح الانتماء والترابط بين الأجيال.. وعلماء دين: صلة للرحم وزيادة للبركة

الصفحة الثانية

الرئيس السيسى يشارك أسر الأبطال الاحتفالات تقديراً لحجم تضحياتهم

أبناء الشهداء فى قلب الوطن

العيد أحلى مع أبناء الشهداء.. وعد رئاسى فى 2018 تحوَّل لتقليد سنوى

أسر الشهداء: الرئيس السيسى أب لكل المصريين.. ويتعامل مع الشهداء كأبنائه

اللواء الراعى: الدولة صنعت من الشهداء تاجاً على الرؤوس لما قدموه للوطن.. والتاريخ سيتحدث عن تضحيات «منسى ومبروك» وخيانة «عشماوى وعويس»

الصفحة الثالثة

قطار التنمية يواصل المسير.. والدولة تخلد «الثمن» عبر مشروع «مصرى»

نهضة غير مسبوقة فى ربوع الوطن تحققت بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة.. والحكومة: تم إنفاق 610 مليارات جنيه على الاستثمارات فى سيناء فقط منذ 2014

الرئيس السيسى وعد أسر الشهداء بإقامة احتفالية كبرى بمناسبة القضاء على الإرهاب

نشعر بالفخر للإسهام فى صناعة الوعى وغرس مفاهيم الهوية والمواطنة

عمرو يوسف: «الكتيبة 101» يبرز مساعدة أهل سيناء فى القضاء على الإرهاب.. ووليد فواز: المسلسل يلقى الضوء على بطولات القوات المسلحة فى سيناء

بطل المسلسل: العمل يظهر استعداد القوات المسلحة الدائم لتأدية واجبهم فى الحفاظ على أمن البلاد

محمد فراج: «حرب» يظهر البطولة الحقيقية لضباط الشرطة

نقاد: «المتحدة» ترسخ الوطنية بالدراما.. وأهم ما يميز الدراما الوطنية هذا العام البُعد الاجتماعى

«الشناوى»: التركيز على التفاصيل الاجتماعية والبناء النفسى للشخصيات يصقل العمل الدرامى .. و«المتولى»: «الكتيبة 101» من أفضل مسلسلات رمضان 2023

الصفحة الرابعة

عادة اجتماعية وصلة للرحم بين الأقارب

والعيديات والخروجات أبرز مظاهرها

«لمة العيد».. بهجة من السنة للسنة

صاجات «الكحك والبسكويت».. لمة تتوارثها الأجيال

مسرحيات وأفلام «لازم تتشاف»

«العيال كبرت والمتزوجون»

«ياسمين»: العيد بالنسبة لنا هو تجميع الأقارب والجيران لنقش الكحك وعمل البسكويت والفايش

«الشناوى»: الأعمال الكلاسيكية صالحة لكل الأجيال

و«حلمى»: إفيهاتها ضمن كتالوج حديثنا اليومى

«البوكس وكروت المعايدة».. ينتظرها الكبار والصغار

«رشا»: خالى لسه بيدى عيدية لماما رغم إنهم فى الستينات من عمرهم.. و«محمد»: إقبال كبير على شراء كروت المعايدة الخشبية

علماء دين: زيارة الأقارب فى العيد تحقق صلة الرحم.. وتزيده بركة وسلاماً وسروراً

«أبوالسعود»: البهجة تبدأ بصلاة العيد وإدخال الفرحة على الأطفال.. و«عبدالراضى»: صلة الأرحام إصلاح للنفس وإرضاء لله ولرسوله

الصفحة الخامسة

«رحلات نيلية وسينما».. خروجات أساسية للشباب

«سعد»: قررت أفرح ولادى بيوم مختلف فى «أفريكانو بارك».. وبنتجمع على أكلة الرنجة والفسيخ.. و«عبدالرحمن»: خروجة السينما هى طقس العيد بالنسبة لى أنا وولادى

«على الشاطئ».. رحلات التخييم لها طعم تانى

«جبر» ينظم رحلة تخييم بمرسى علم: ترويج للسياحة البيئية واستمتاع بأجواء الطبيعة

«اللمة فى الغربة».. «الطوخى» يجمع الأحباب لنقش الكعك والبسكويت فى فنلندا

ماراثون الـ «100 كتاب».. مسابقات ثقافية وهدايا للقراء احتفالاً بالعيد

«الطوخى»: «جاءتنى الفكرة نتيجة الغربة وافتقادى لمشاعر اللمة والعائلة فى المناسبات»

«شريهان»: 15 كاتباً شاركوا فى إسعاد القراء

علماء اجتماع: تعزز روح الانتماء والترابط بين الأجيال.. وتعرّف الأطفال معنى السند والعائلة

«عز الدين»: «محتاجين ناخد راحة من النت علشان نحس بجو العيد».. و«خضر»: اللمة متنفس للحديث والفضفضة.. وتعتبر وسيلة لنقل الخبرات

الصفحة السادسة

د. فخرى الفقى: 3 تريليونات جنيه مصروفات فى العام المالى الجديد.. ودعم السلع التموينية ليبلغ 127.7 مليار جنيه

رئيس «خطة النواب»: نتوقع تحقيق أكبر فائض أولى بموازنة

«2023 - 2024» بقيمة 295 مليار جنيه.. ونستهدف معدل نمو 4.1%

زيادة مخصصات المرتبات والأجور 60 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه

«القابضة للمياه»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة العيد

الشركة تناشد المواطنين ترشيد استهلاك المياه.. ووزير الإسكان يؤكد ضرورة انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال الإجازة

«الداخلية» تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من «كلنا واحد»

يحفظان القرآن ويدرسان بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

زيادة عدد السلاسل المشاركة فى المبادرة وسرادقات بالميادين الرئيسية

«معاذ وعبدالرحمن» يرفعان الأذان بطريقة الحرم المكى

الصفحة السابعة

«عمر» فى مهمة أفريقية

«كلين شيت»

«الضربات تتوالى»

«كولر» يضع أمام لاعبى الأهلى فيديو غلق المنافذ

أمام الرجاء.. ومهام خاصة لـ«معلول»

إصابات جديدة فى الرجاء.. وفجوة دفاعية ومعسكر مغلق بالقاهرة

حكم «سوبر».. طلبات «أوسوريو» أوامر

إماراتى الأقرب لإدارة القمة.. شرط واحد لمنحها للصافرة المصرية

الزمالك يؤجل حسم مصير «بلحاج».. ترشيحات لضم حارس مرمى.. و«عبدالشافى وجمعة» يواصلان التأهيل

الصفحة الثامنة

الإنتاج السينمائى يستعيد عافيته

أفلام فى موسم عيد الفطر للمرة الأولى منذ سنوات

محمد رمضان يعود بـ«هارلى».. و«شيكو» يخوض البطولة المنفردة الأولى بـ«ابن الحاج أحمد».. و«أوس أوس»: «بعد الشر» تجربة مختلفة وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور

بيومى فؤاد: «مغامرات كوكو» يناقش الرفق بالحيوان.. والكواليس كانت مليئة بالحب

رمضان: «هارلى» يراهن على الجيل الجديد

وسيحقق إيرادات مرتفعة فى دور العرض

مسارح الدولة تفتح أبوابها للجمهور بأسعار مخفضة

حفلات العيد: «الهضبة وشيرين وتامر» خارج مصر.. و«قمر والعسيلى وسعد وهلال وسلطان» بالأندية