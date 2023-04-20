حزب حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

بعث حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حزب حماة الوطن

وجاء في البرقية: يطيب لحزب حماة الوطن قيادة وأعضاءً أن يتقدم لسيادتكم بخالص وأرق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنين لكم دوام التوفيق، ونسأل الله أن يسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها.

عيد الفطر

وأضاف الحزب: ونحن نستقبل هذه المناسبة الطيبة نجدد أمامكم العهد في المضي قدما نحو تقديم كل ما في وسعنا لخدمة وطننا الغالي، والتمسك تحت قيادتكم بالاستمرار في بذل الجهد والتفاني لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل أبناء الشعب المصري.

نسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبات الطيبة، وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، ودائما في تقدم وازدهار.