محمد صلاح يهنئ هالة صدقي بعيد الفطر: «لغة ملوك»

أعلنت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن مكالمة محمد صلاح لها.

وكتبت هالة صدقي قائلة: «العيد عيدين بمعايدة مو صلاح حبيب قلب صفصف من جوه، الملك والملكة لما يعيدوا ويباركوا لبعض لغة ملوك، كل سنه وأنتوا طيبين، وأجمل عيد لمو صلاح».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت هالة صدقي خلال السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ومجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وهو من إخراج محمد سامي.