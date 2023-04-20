أغاني أحمد سعد في مسلسل جعفر العمدة تحقق مشاهدات عالية.. «صاحبي الجدع»

اشتهر مسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، بأغاني أحمد سعد في مسلسل جعفر العمدة، بداية من تتر المسلسل حتى الحلقات الأخيرة منها أغنية صاحبي الجدع والتي أشعلت السوشيال ميديا.

أغاني أحمد سعد في مسلسل جعفر العمدة

وحققت أغنية أنا جنبك نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية، ومن كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وطرحت تماشيا مع الأحداث عندما وجد «جعفر» نجله للمرة الأولى.

- صاحبي الجدع

وجاءت أغنية صاحبي الجدع من مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في مشهد جعفر العمدة مع صديق عمره «نعيم» عصام السقا، والأغنية من كلمات كريم سامي، ولحن هيثم نبيل، وتوزيع خالد نبيل.

تتر مسلسل جعفر العمدة

حقق تتر مسلسل جعفر العمدة نجاحا كبيرا، والذي يحمل اسم أغنية أنا قادر، من غناء أحمد سعد وأداء صوتي هشام الجخ.