انتشار أمني في محيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد

شهد محيط ساحات الصلاة والمساجد الكبرى بمحافظة بورسعيد، تكثيفًا أمنيًا وأكمنة ثابتة ومتحركة لتأمين المصلين، وتغطية أجواء عيد الفطر المبارك في بورسعيد، وحرص الأهالي على تبادل التهنئة بالعيد مع رجال الأمن.

كما انتشر رجال إدارة مرور بورسعيد تحت إشراف المقدم علاء البردعي رئيس مباحث المرور، في محيط ساحات الصلاة لتسيير حركة المرور في الشوارع.

وخصصت مديرية أوقاف بورسعيد، 9 ساحات صلاة لعيد الفطر المبارك و150 مسجدًا في نطاق الأحياء ومدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يصلي العيد في المعمورة

ومن المنتظر، أنّ يؤدي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة المعمورة بحي شرق، وسط تجهيزات مكثفة من التنفيذيين بالمحافظة.

رفع كفاءة الميادين

وأكد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، أنّ ساحات الصلاة مستعدة لاستقبال المصلين، وأوضح أنه تم رفع كفاءة ميادين المناخ منها شارع ستالينجراد، فضلًا عن المسطحات الخضراء والأحواض بذات الشارع من تقليم وتشكيل الأشجار والنخيل ورفع المخلفات الزراعية وصيانة ونظافة وتجميل وري، استعدادًا لدخول المصلين إلى الميادين عقب صلاة عيد الفطر المبارك.