موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الفيوم ذلك التي يفصلنا عنها 3 أيام فقط، حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّ غرة شهر شوال لعام 1444 هجرية هو الجمعة 21 أبريل، فيما أنهت مديرية أوقاف الفيوم استعداداتها لاستقبال العيد، وأعدت الساحات والمساجد التي تفتح أبوابها أمام المواطنين فجر الجمعة لأداء صلاة عيد الفطر.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الفيوم وعدد ساحات الصلاة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الفيوم

ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الفيوم في تمام الساعة 5:51 دقيقة صباح يوم الجمعة المُقبلة بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للمساحة المصرية ضمن موعد صلاة العيد في جميع المحافظات، حيث يبدأ في ذلك التوقيت رفع تكبيرات العيد.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023

ويبلغ عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم نحو 209 ساحة ومسجدًا داخل مدينة الفيوم، وفي المراكز الستة، منها 16 مسجدًا وساحة في مدينة الفيوم، و48 في قرى مركز الفيوم، و43 في إطسا، و35 في سنورس، و35 في طامية، و15 في أبشواي، و17 في يوسف الصديق.

وقت صلاة عيد الفطر 2023

ويحل وقت صلاة عيد الفطر 2023 بحسب ما أعلنت عنه الإفتاء في بيان سابق لها، بعد زوال حمرة الشمس، وارتفاعه بقدر رمح، وينتهي وقت الصلاة بزوال الشمس.

هل تقام صلاة العيد بالإقامة؟

وحول سؤال هل تقام صلاة العيد بالإقامة؟ فإنّه لا يُشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، حيث اجتمع العلماء على أنّ صلاة العيد دون أذان أو إقامة كما سنّها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يكبر 7 تكبيرات بعد الإحرام وقبل القراءة في الركعة الأولى، ثم 5 تكبيرات قبل القراءة في الركعة الثانية.

هل صلاة العيد فرض على الرجال؟

وأجابت دار الإفتاء في بيان لها على سؤال المواطنين حول هل صلاة العيد فرض على الرجال؟ موضحةً أنّ صلاة العيد سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الرجال والنساء حتى الحُيّض منهم بالخروج لصلاة العيد.