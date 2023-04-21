نجل شهيد عن احتفالية عيد الفطر مع السيسي: الريّس واحد من عيلتنا

تحدّث مجموعة من أبناء الشهداء، عن شعورهم باحتفالية عيد الفطر المبارك 2023، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة، مع أبناء وأسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة.

وقال أحد الأطفال من أبناء الشهداء: «طبعا بتبقى حاجة حلوة لما نيجي نحتفل مع سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعيد، أحسن ما كنا نحتفل لوحدنا، حاجة مختلفة تماما، هو واحد من عيلتنا وحاجة حلوة لما نبقى معاه، كل حاجة حلوة هنا وبنستنى الاحتفالية دي والرئيس بيعملنا يوم مميز في السنة».

وأضاف آخر: «حاجة حلوة إنّهم يقدروا الشهداء ويدعموا ولادهم، بحس إني فرحان مع الرئيس والفنانين»، بينما قالت إحدى الفتيات من أبناء الشهداء: «الحفلة دي أهميتها كبيرة، وأنا مبسوطة جدا إن حفلة زي دي بتتعمل، والرئيس بيدعم أبناء الشهداء والمفروض نقدرهم كلنا، بنحس إن لينا سند».