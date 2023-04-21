الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحات ومساجد أسيوط «صور»

أدى الآلاف من أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات والمساجد التي خصصتها مديرية الأوقاف والمنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وسط تأمين لقوات الشرطة التي انتشرت في الميادين وبمحيط الساحات لتأمين المصلين.

إقبال كبير من المصلين

وشهدت الساحات إقبالا كبيرا من المواطنين لأداء صلاة العيد في أماكن التجمعات وسط حالة من البهجة التي عمت الأهالي وتبادل التهاني، وخاصة بعد عودة الصلاة بالساحات بالقرى التي أغلقت خلال السنوات الماضية بسبب فيروس كورونا.

استعدادات مديرية أوقاف أسيوط

وقال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، في تصريحات صحفية، إنه تم تجهيز 4 آلاف و100 مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء محافظة أسيوط، وتجهيز الساحات الملحقة بها لصلاة عيد الفطر المبارك، كما تم تجهيز جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد وتم إعداد كشوف بأسماء الخطباء والأئمة الأساسيين والاحتياطيين الذي سيؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد، كما تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات بالمراكز للمتابعة المستمرة مع الوزارة، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

زيارة القبور بأسيوط

ويحرص أهالي قرى أسيوط على زيارة القبور في أول أيام عيد الفطر، والتي تعد من العادات القديمة التي يفعلونها في أول أيام الأعياد لزيارة موتاهم وقراءة الفاتحة عليهم.