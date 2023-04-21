هدايا وعيديات للأطفال أثناء صلاة عيد الفطر في مساجد شرم الشيخ

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالمجهود الذي بذلته أجهزة الأمن خلال صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، وقدم الشكر إلى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، على تأمين الصلاة في كل المساجد والساحات بالمساجد الكبرى، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تعمل منذ أيام لإنجاح هذا الحدث الكبير الذي تشهده مصر.

جاء ذلك خلال تأدية المحافظ صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ بحضور القيادات التنفيذية والشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ إسماعيل الراوي مساعد المحافظ لشؤون المساجد، وقدم المحافظ التهاني إلى مشايخ وعقلاء جنوب سيناء وكل القبائل بمناسبة عيد الفطر.

هدايا وعيديات للأطفال

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب جنوب سيناء خاصة، مشيدا بجهود الشرطة والمرور والأوقاف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تنظيم صلاة العيد على مستوى مدن المحافظة، كما قدم الشكر لحزب مستقبل وطن لدعمه وتواجده وتقديم هدايا للأطفال ونشر البهجة.

وعقب الصلاة قام المحافظ بتوزيع هدايا ولعب الأطفال والعيدية، وسارع الجميع لالتقاط الصور التذكارية معه، معبرين عن سعادتهم، كما وجهوا الشكر للجميع على حسن التنظيم والطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها محافظة جنوب سيناء.

مسجد المصطفى في شرم الشيخ

وشهد مسجد المصطفى بمدينة شرم الشيخ إقبال كبير من المصلين لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك، وقام مجموعة من شباب وفتيات مدينة شرم الشيخ يطلق عليهم «سفراء السعادة» بتوزيع هدايا على الأطفال المشاركين مع أسرهم.

رأس سدر

ادي علي إبراهيم حمادة رئيس مركز و مدينة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المجمع الاسلامي بمدينة رأس سدر، بحضور محمد ذكي نائب رئيس المدينة والشيخ سليمان عامر مدير إدارة أوقاف رأس سدر والقيادات الامنية و التنفيذية جمع غفير من اهالي رأس سدر.

هنأ رئيس المدينة الحضور والتقي أعضاء برلمان الشباب برأس سدر و العاملين بهيئة الإسعاف برأس سدر موجهاً لهم الشكر والتقدير لمجهوداتهم متمنياً للبلاد الخير و النماء، وقام علي حمادة بتهنئة أهالي المدينة، وتوزيع حلوي العيد لرجال الأمن بنقاط التفتيش و المتركزات الأمنية في نطاق مدينة رأس سدر علي الطريقين الدولي و الساحلي.

وشارك علي حماده اعضاء برلمان الشباب بمركز التنميه الشبابيه برأس سدر في مبادره «العيد أحلى بمراكز الشباب» تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه في حضور حسام الدين مصطفى مدير مركز التنمية الشبابية برأس سدر.

جدير بالذكر أن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات.