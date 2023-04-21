تفاصيل إيقاف النسخة الورقية لأقدم صحيفة عالمية.. عمرها 320 عاما

قبل حلول ذكرى إصدارها الـ 320 بأيام، أعلنت الجهة المصدرة لأقدم صحيفة يومية عالميا، عن وقف إصدار النسخة الورقية لها بنهاية يونيو 2023، على أن يتم الاستعاضة عن النسخ المطبوعة بموقع إلكتروني يتم إطلاقه في يوليو المقبل.

فينر تسايتونج.. أسباب توقف النسخة الورقية لأقدم صحيفة عالمياً

ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات، فإنَّ الصحيفة النمساوية الأعرق عالمياً وتدعى «فينر تسايتونج»، أو Wiener Zeitung، سيتم إيقاف إصدار نسخها الورقية بأمر من حكومة النمسا لاعتمادها على أموال دافعي الضرائب في تكاليف الطباعة والنشر.

خطة لإعادة هيكلة أقدم صحيفة عالمية

وأفادت «وام»، بأنَّ قرار حكومة النمسا، المالكة للصحيفة التي تأسست عام 1703 باسم Wiennerisches Diarium، جاء في إطار خطة لإعادة هيكلة الصحيفة وتطوير أنشطتها لتتحول إلى الخدمات الرقمية بدلاً من «المطبوعة»، بجانب منح خدمات التدريب العملي للصحفيين والإعلاميين وتوفير محتوى إعلامي للمؤسسات العامة والوزارات.

بعد 320 عاما من الطباعة الورقية.. الرحيل إلى الفضاء الإلكتروني

وكشفت حكومة النمسا أنَّ انتقال الصحيفة أو قرار التحول إلى فضاء الإنترنت، يرجع إلى إنهاء العمل بقانون نشر إعلانات الميزانيات العمومية الإلزامية، وكذلك المنشورات الإلزامية والتقارير والبيانات المالية السنوية للشركات بالصحيفة الرسمية.

صحيفة فيينا

فيما أشارت إلى أنَّ النشر للمحتوى الدعائي والإعلاني لتلك الميزانيات أو المنشورات الإلزامية سيتم مستقبلاً عبر منصة الإعلان والمعلومات الإلكترونية الجديدة للحكومة، حيث تعد الصحيفة بمثابة الجريدة الرسمية للنمسا، وتنشر بها الإعلانات القانونية الرسمية.